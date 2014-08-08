نصف استثمارات الصناعة في الخليج.. من نصيب السعودية

تصدرت السعودية المرتبة الأولى بين دول الخليج في حجم الاستثمارات الصناعية، فقد بلغ حجم استثمارها في هذا القطاع أكثر مما تضخه دول المنطقة الأخرى مجتمعة، بنسبة 51.3% من الحجم الإجمالي في الخليج.

ووفقاً لتقرير "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية"، فإن المصانع في المملكة هي الأكثر استقطاباً للعاملين في هذا المجال، بفضل إيجاد بيئة عمل جاذبة ومناسبة ذات حوافز مغرية تمنح العاملين الاستقرار وتحفزهم على العمل، وفقا لصحيفة "الرياض".

وتبلغ نسبة العاملين بالمصانع في المملكة أكثر من نصف مجموع العاملين بمصانع دول الخليج مجتمعة، حيث بلغت نسبتهم 51.1%، وهو ما يبين دور الصناعة في المملكة في خلق فرص وظيفية من خلال إحلال المواطنين في العمل بالقطاع الصناعي بعد تأهيلهم وتدريبهم ليتم توطين المعرفة بالتكامل والاستفادة من خبرات وخدمات العمالة الأجنبية والشركات الأجنبية.

وزادت أعداد المصانع في المدن الصناعية السعودية، التي تشرف عليها الهيئة، إلى 5400 مصنع منتج أو تحت الإنشاء والتأسيس، منتشرة في جميع المدن الصناعية، وباستثمارات تقدر بنحو 450 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 310 آلاف موظف، بزيادة تقدر بأكثر من 177% مقارنة بعام 2007 الذي بلغ فيه عدد المصانع 1950 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس.