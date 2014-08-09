الذهب يتراجع.. وتوترات العراق تحد من الخسائر

تراجع سعر الذهب مع ارتفاع الأسهم الأميركية، لكن المخاوف بشأن عواقب الضربات الجوية الأميركية في العراق والتوتر في الشرق الأوسط، دعمت الأسعار لتبقى فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بنحو واحد في المئة خلال الأسبوع ليسجل أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع.

كان الذهب قد ارتفع في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بدعم أنباء عن قصف طائرات أميركية لمقاتلين إسلاميين يتقدمون صوب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

لكن الإقبال على الشراء للتحوط من المخاطر تراجع بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أكملت التدريبات العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا. ودفعت هذه الأنباء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي للصعود بنحو واحد في المئة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1309.66 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 14 يوليو عند 1322.60 دولار للأوقية في وقت سابق.

وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 1.50 دولار عند التسوية إلى 1311 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.88 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1473 دولارا للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 860.50 دولار للأوقية.