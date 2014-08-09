السعودية: مشروعات تنموية جديدة بـ900 مليون ريال

وقع الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤخراً عقود 15 مشروعاً بلدياً بمبلغ قدره 893.675.399 ريالا، مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة لتنفيذ مشروعات تنموية لصالح عدد من أمانات المناطق والمحافظات.

وتضم المشروعات الجديدة مشروعان لصالح أمانة منطقة المدينة المنورة، الأول لإنشاء عبارة صندوقية بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار تنفذه شركة "الثري" بمبلغ (69.965.144) ريالاً، لصالح الأمانة والبلديات التابعة لها، والثاني لسفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة (61.825.128) ريالاً تنفذه شركة "مسارات طيبة".

كما تضم 5 مشروعات لصالح أمانة منطقة الرياض، منها مشروع صيانة شوارع وميادين غرب مدينة الرياض تنفذه مؤسسة "مناسيب" بإجمالي مبلغ (34.850.000) ريال، ومشروع صيانة المسطحات الخضراء بالدائري الشرقي تنفذه شركة "سديم" بقيمة (56.000.000) ريال، ومشروع سفلتة مخططات منح شمال وشرق الرياض تنفذه شركة "إجزالا" بقيمة (58.350.000) ريال، ومشروع إنشاء المركز الإداري بنطاق بلدية العريجاء تنفذه شركة "أبناء سليمان القضيبي" بـ (199.979.683) ريالاً، ومشروع برنامج الحراسات الأمنية للإدارات والبلديات التابعة للأمانة تنفذه مؤسسة "المشير" بقيمة (45.989.100) ريال.

ونالت أمانة محافظة جدة مشروعاً واحداً ضمن المشروعات الجديدة التي وقع الوزير عقودها مؤخراً، هو مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وسط وجنوب جدة بمبلغ وقدره (119.751.775) ريالاً تنفذه شركة "محمد إبراهيم آل مرطان"، فيما حظيت أمانة المنطقة الشرقية بثلاثة مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالخبر تنفذ شركة "توجر" مشروعين منهم بقيمة (95.539.248) ريالاً، والثالث تنفذه شركة "الواحة" بـ(46.446.720) ريالاً.

وتضمنت العقود الجديدة أربعة مشروعات لصالح أمانة محافظة الأحساء، هي مشروع تطوير شوارع وطرق مدينتي الهفوف والمبرز تنفذه شركة "إبراهيم العلي السحيباني" بقيمة (21.939.240) ريالاً، ومشروع توسعة ورفع كفاءة محطة تصريف الأمطار بحي الأندلس تنفذه شركة "أضواء الخليل" بقيمة (25.774.260) ريالاً، ومشروع سفلتة مخططات الطرق بالعمران وقراها والهجر التابعة لها تنفذه مؤسسة "براك ناصر الدوسري" بقيمة (28.365.100) ريال، وأخيراً مشروع توريد وتنفيذ شبكة مياه الأمطار بجنوب الهفوف "المرحلة الثانية" تنفذه شركة (إعمار البنية التحتية) بقيمة (28.900.000) ريال.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن منظومة المشاريع البلدية الجديدة التي تضمنتها ميزانية الوزارة والأمانات للعام المالي الحالي 1435/1436 هـ الهادفة إلى توفير احتياجات المدن والمحافظات من الخدمات والمرافق البلدية.