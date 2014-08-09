ربع مليار دولار.. خسائر القطاع الزراعي في غزة

المصدر: غزة (الأراضي الفلسطينية) ـ فرانس برس

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الهجوم الإسرائيلي بلغت 251 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان "إن قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي بلغت 251 مليون دولار من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تجاوزت القيمة التقديرية للأضرار والخسائر غير المباشرة 150 مليون دولار".

وأضاف البيان "أن الأضرار والخسائر في القطاعات الزراعية المختلفة شملت الإنتاج النباتي بواقع 131 مليون دولار، والتربة والري 56 مليون دولار، والإنتاج الحيواني نحو 55 دولار، أما قطاع الصيد البحري والثروة السمكية فقد بلغت خسائره 8 ملايين دولار".

وأوضحت أن الأراضي والمنشآت الزراعية كانت هدفاً لغارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية، مبينة أن الأضرار تركزت بالاستهداف المباشر للأراضي الزراعية كبساتين الحمضيات والزيتون والفواكه الأخرى، وكذلك استهداف منشآت الإنتاج الحيواني كمزارع الدجاج والأبقار والأغنام وخلايا النحل وقوارب الصيادين.