الهبدان: "ساند" لن يطبق على موظفي الخدمة المدنية

قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز الهبدان في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن موظفي الخدمة المدنية والعسكرية في السعودية لن يخضعوا لنظام "ساند" للتأمين ضد التعطل، الذي سيبدأ تطبيقه في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الهبدان أن "نظام ساند تأميني تكافلي هدفه توفير مظلة حماية تأمينية للعامل ولأسرته في حال التعطل عن العمل، واشتراكاته ليست ضريبة أو رسوم"، مؤكداً أن النظام سيطبق على نحو 150 ألف موظف سعودي يعملون في القطاع العام بنظام العمل أو أنظمة البنود، بالإضافة لموظفي القطاع الخاص.

وأوضح الهبدان أن نظام "ساند" جاء ليكمل منظومة التأمين الاجتماعي في السعودية وهو معمول به في معظم الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن اشتراك الـ2%، أقل مما هو مطبق عالمياً أو حتى في إحدى دول الخليج والتي يصل فيها الاشتراك إلى 3%، فيما يستقطع البرنامج في السعودية 2%، فقط يدفع العامل 1%، والشركة تدفع 1%.

وأكد الهبدان أن النظام يوفر حزمة من المزايا، من بينها دورات تدريبية للحصول على وظيفة أفضل مما كان فيها عبر تطوير قدراته.

وأشار الهبدان إلى أن إلزامية البرنامج معمول بها في معظم دول العالم، وقد قامت المؤسسة بدراسة إكتوارية متحفظة فيما يتعلق بقيمة الاشتراكات التي سيسددها العامل، كما أن النظام له ذمة مالية مستقلة وفي حال حدوث وفرة في الأموال يتم إعادة تقييم النظام كل 3 سنوات.

وأوضح الهبدان أن الحد الأقصى الذي يدفعه البرنامج للمتعطل عن العمل يبلغ 9 آلاف ريال، مشيراً إلى أنه لا يتم استقطاع أية نسب ممن تزيد رواتبهم عن 45 ألف ريال.