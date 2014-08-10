بدء التشغيل التجريبي لقطار الحرمين منتصف 2016

قال الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت إن منتصف العام 2016 سيكون الموعد المقرر لانطلاق مشروع قطار الحرمين السريع، وهو المشروع الأضخم في تاريخ السكة الحديد بالسعودية.

وأضاف "سنبدأ التشغيل التجريبي لكامل القطار بين جميع المحطات الخمسة في منتصف 2016، وهي المرحلة التي سيصبح المشروع فيها جاهزاً بشكل كامل للتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمحطات البينية"، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

ولم يخف السويكت أن المشروع مر بالكثير من التحديات التي واجهته خصوصاً في الجزء الرابط بين منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، بسبب أن هذا الجزء يمر بمدينتين حيويتين وبالأخص في موسم العمرة والحج وما تشهدانه من زحام شديد، بالإضافة لمرحلة نزع الملكيات وبعضها لا يزال، وتسوية البنى التحتية، وأيضاً التوسع الذي أجرته الخطوط الحديدية على المشروع وتغير مساره.

وأردف السويكت قائلاً: "الحمد لله نحن الآن نسير بخطى جيدة في هذا الجزء، كما أن الجزء الآخر الذي يربط جدة بالمدينة المنورة يسير بوتيرة أسرع وشارف على الانتهاء، حيث يقوم على أعمال المشروع الآن أكثر من 10 شركات في وقت واحد وبوتيرة متزنة، موضحاً أن المشروع يمر بـ5 محطات وهي محطة مكة المكرمة ومحطتين في محافظة جدة وواحدة ستكون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتقوم على إنشائها الهيئة العامة للطيران المدني من ضمن المخطط العام للمطار، والمحطة الرابعة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والأخيرة في المدينة المنورة، وسيربط بينها 35 قطاراً كهربائياً حديثة وعصرية كل قطار منها يحتوي على 13 عربة ركاب، تسير بسرعة 300 كيلومتراً في الساعة الواحدة.

وأضاف السويكت أن مباني جميع المحطات الرئيسية في المشروع ستصبح جاهزة بشكل كامل نهاية العام الجاري 2014.