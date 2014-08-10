مصر تتوقع زيادة التبادل التجاري مع السعودية في 2014

توقع السفير المصري بالعاصمة السعودية الرياض، عفيفي عبدالوهاب، نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ليتجاوز 10% والتي كان يتم تحقيقها خلال الأعوام الماضية.

وأوضح السفير المصري في تصريحات أمس السبت، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار خلال العام الماضي 2013، ونسب النمو خلال الفترة من 2009 إلى 2013، كانت بحدود 10% سنويا، لافتاً إلى حدوث نمو كبير في العلاقات والتبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال العام الماضي.

ووفقاً لمجلس الأعمال المصري السعودي، فإن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 27 مليار دولار، وتشمل القطاع العقاري، وسوق المال، والمشاريع الصناعية، والتجارية، والزراعية، وغيرها.

ويصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جدة اليوم الأحد، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأوضح عفيفي أنه لا يوجد جدول أعمال محدد للقاء المرتقب بين الزعيمين، وكافة الموضوعات مطروحة للنقاش سواء التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية. مؤكداً إمكانية أن يتطرق اللقاء إلى مؤتمر شركاء التنمية الذي دعا إليه العاهل السعودي مؤخراً.

لكن لم تكشف مؤسسة الرئاسة المصرية عن الوفد المرافق للرئيس المصري، واكتفت بوصفه في بيان سابق بأنه وفد رفيع المستوى.

ومن المتوقع أن يتطرق اللقاء إلى مؤتمر شركاء التنمية والأوضاع في غزة وليبيا وسوريا، وسبل تنسيق المواقف فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في الدول العربية.

وأوضح رجل الأعمال المصري، أشرف القاضي، أن الاستثمارات السعودية بمصر تعد أكبر داعم للاقتصاد المصري، حيث إنها تتوسع بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية، وهناك شراكات كثيرة تمت بين شركات مصرية وأخرى سعودية وخاصة في قطاعات العقارات والتطويل العقاري والسياحة والفندقة.

وقال لـ"العربية.نت"، إن عوائد الاستثمار في مصر مرتفعة جداً عن مقارنتها بعوائد الاستثمار في بعض الدول والمناطق العربية، متوقعاً أن يستقبل السوق المصري مزيدا من الاستثمارات العربية والأجنبية بمجرد البدء في مشروع محور تنمية قناة السويس الضخم والذي تتجاوز 8 مليارات دولار.