1.17 تريليون ريال إيرادات متوقعة لميزانية السعودية

توقع تقرير اقتصادي بلوغ إيرادات الميزانية السعودية للعام 2014، نحو1.17 تريليون ريال، مرجحاً بقاء الإنفاق الحكومي خاصة على الأجور والمرتبات والسلع والخدمات والمشاريع العامة مرتفعاً، وأن يظل الإنفاق الحكومي الضخم هو المحرك الرئيس للاقتصاد.

ورجح التقرير الصادر من إدارة الأبحاث والدراسات بشركة جدوى للاستثمار تسجيل الميزانية فائضاً عند 3.5%، من الناتج الإجمالي المحلي، مرجعاً السبب إلى إبقاء المملكة على مستوى إنتاج النفط مرتفعاً حتى اللحظة من العام الجاري، حيث تقدّر البيانات الرسمية إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل في اليوم كمتوسط للفترة من بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بـ9.3 مليون برميل كمتوسط للفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال رئيس الدراسات والأبحاث الاقتصادية في شركة جدوى للاستثمار الدكتور فهد التركي إن "هذه التوقعات تعكس أحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، التي جاءت بصفة عامة أعلى من توقعات جدوى السابقة".

يذكر أن وزارة المالية توقعت تحقيق ميزانية متوازنة خلال العام الجاري بإيرادات تصل إلى 855 مليار ريال والنفقات العامة إلى 855 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى استخدام المتبقي من فائض إيرادات النفط في تعزيز المدخرات على شكل موجودات أجنبية لدى "ساما"، بالرغم من أن وتيرة تراكم الموجودات ستكون أبطأ من الأعوام السابقة بسبب زيادة الإنفاق.

وكشف تقرير جدوى عن ارتفاع الموجودات الأجنبية لـ"ساما" بنحو 13 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام، متوقعاً زيادة قدرها 45 مليار دولار خلال عام 2014 ككل، معتبراً في الوقت نفسه أن زيادة حجم المدخرات توفر قدرا كبيرا من الارتياح، لأنها تضمن المحافظة على مستويات إنفاق مرتفعة لعدد من السنوات، حيث يمكن السحب من الاحتياطيات في حالة حدوث قصور في الإيرادات.