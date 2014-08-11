السعودية: العقوبات بانتظار مخالفي برنامج "ساند"

قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عبدالعزيز الهبدان إنه سيتم فرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بأي حكم من أحكام نظام "ساند"، واللائحة المتعلقة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وأضاف الهبدان أن قيمة الغرامة المالية ستصل لنحو 10 آلاف ريال، يتم مضاعفتها في حال التكرار، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح الهبدان أنه سيتم مضاعفة الغرامة في حال تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.

وأشار إلى أن عدد المشتركين في النظام يصل إلى 1.5 مليون مشترك، وفي حال مخالفة أي منهم النظام فإن الغرامة ستكون بحدود 2000 ريال.

وكان الهبدان قد قال في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أمس إن موظفي الخدمة المدنية والعسكرية في السعودية لن يخضعوا لنظام "ساند" للتأمين ضد التعطل، الذي سيبدأ تطبيقه في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الهبدان أن "نظام ساند تأميني تكافلي هدفه توفير مظلة حماية تأمينية للعامل ولأسرته في حال التعطل عن العمل، واشتراكاته ليست ضريبة أو رسوم"، مؤكداً أن النظام سيطبق على نحو 150 ألف موظف سعودي يعملون في القطاع العام بنظام العمل أو أنظمة البنود، بالإضافة لموظفي القطاع الخاص.

وأوضح الهبدان أن نظام "ساند" جاء ليكمل منظومة التأمين الاجتماعي في السعودية وهو معمول به في معظم الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن اشتراك الـ2%، أقل مما هو مطبق عالمياً أو حتى في إحدى دول الخليج والتي يصل فيها الاشتراك إلى 3%، فيما يستقطع البرنامج في السعودية 2%، فقط يدفع العامل 1%، والشركة تدفع 1%.