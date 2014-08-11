السعودية: تخصيص 2.5 مليار ريال لمشاريع صناعية

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال النصف الأول من العام المالي 2014، 62 قرضاً قدمت للمساهمة في تمويل 56 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 6 مشاريع صناعية قائمة بقيمة تجاوزت 2.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 4.8 مليار ريال بزيادة 3% في عدد القروض، و148% في قيمتها و138% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 4104 فرصة عمل مباشرة مما يعد مؤشراً ايجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الايجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة.

وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد في تصريح له اليوم مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة بنسبة 252% عن النصف الأول من العام المالي السابق، وبلغت حوالي 1826 مليون ريال، في مقابل حوالي 518 مليون ريال للنصف الأول من العام المالي السابق، تمثل 72% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول للعام المالي الحالي بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 15% فقط قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً عن 15سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق.

ولفت النظر إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، و تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيمانا منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.

