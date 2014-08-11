116 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار بالسعودية

كشفت البيانات الربعية، التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع أصول صناديق الاستثمار في السعودية، بنهاية الربع الثاني من 2014، بنحو 7%، لتبلغ 115.9 مليار ريال مقارنة بنحو 108.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2014.

وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني 2014، عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية بنحو 6%، والأجنبية بنحو 13%، حيث ارتفعت الأصول المحلية مقارنة بقيمتها في الربع الأول من 2014 وهو88,93 مليار ريال لتصل في الربع الثاني إلى 93.84 مليار ريال. أما الأصول الأجنبية فقد كانت 19.48 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، ثم أصبحت 22.08 مليار ريال في الربع الثاني لنفس العام، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الثاني 2014 إلى 249 صندوقاً، مقارنة بنحو 236 صندوقاً بنهاية العام 2013.

وكان عام 2008 قد شهد أعلى عدد لصناديق الاستثمار بعد أن وصلت إلى 262 صندوقاً استثمارياً، قبل أن تتراجع في السنوات اللاحقة، إضافة إلى تراجع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار لتصل إلى نحو 254 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني 2014، بنسبة انخفاض تجاوزت الـ50% مقارنة بعام 2005.

وتتكون أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، من أسهم وسندات، وأدوات نقدية، وأصول أخرى، واستثمارات عقارية.