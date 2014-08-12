إماراتي يعرض تنفيذ محطة كهرباء بمصر ب7.5 مليار دولار

عرض المستثمر الإماراتي حسين جاسم النويس تنفيذ محطة كهرباء كبرى في مصر على 3 مراحل، كل مرحلة 1320 ميغاوات بإجمالي 3960 ميغاوات بكلفة تقديرية للمشروع تقدر بـ7.5 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس ابراهيم محلب خلال اللقاء: نعلم أن عندنا تحديات كثيرة، وهناك فرصاً استثمارية كبيرة في هذه المرحلة للجميع".

وأكد وزير الكهرباء الذي حضر اللقاء، أن المستثمر الإماراتي حسين جاسم النويس أبدى جدية كبيرة في تنفيذ المشروع، وجاء على رأس فريق عمل من مجموعته الاستثمارية لإجراء الدراسات المطلوبة للمشروع، وقدم مقترحاً بأن يتم تنفيذ المحطة بمنطقة عيون موسى.

وأكد المستثمر الإماراتي أن ما يشجع على الاستثمار في مصر هو حبنا لمصر، ونحن كقطاع خاص لدينا استثمارات هنا منذ سنوات طويلة، ولكن توقفت في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "سنستغل علاقاتنا الدولية لجذب المستثمرين العالميين من مختلف الدول للاستثمار في مصر، وتم الاتفاق مع بعضهم بالفعل، ونحن متحمسون للإسهام في مشروعات الكهرباء وجئنا بفريق عمل به 22 عضواً لاستكمال دراسات المشروع، والذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 2.5 مليار دولار".