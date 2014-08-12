تراجع ثقة المستثمرين الألمان لأدنى مستوى في عام ونصف

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المحللين والمستثمرين الألمان إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف في أغسطس مما ينبئ بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيواجه صعوبات في الربع الثالث من العام.

وتراجع المؤشر الشهري لمركز زد.إي.دبليو للأبحاث الذي مقره مانهايم للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 8.6 في أغسطس مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012 بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل 18.2.

ونزل مؤشر منفصل للأوضاع الراهنة إلى 44.3 من 61.8 في يوليو لينخفض أيضا عن متوسط التوقعات لقراءة قدرها 55.5.

ويرتكز المؤشر على مسح شمل 222 محللا ومستثمرا أجري بين 28 يوليو و11 أغسطس.

