مصر تحسم قواعد اكتتاب قناة السويس الجديدة اليوم

في تحرك عملي نحو تمليك المصريين لمشروع قناة السويس الجديدة، يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً وزارياً اليوم لبحث القواعد الخاصة بطرح المشروع للاكتتاب أمام المصريين، على أن يتم بعد غد الخميس الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ المشروع القومي الجديد.

وفي تصريحات خاصة لـ "الأهرام المسائي" كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن الاجتماع الوزاري اليوم، سوف يحسم القواعد الخاصة بطرح الأسهم والسندات للمصريين فقط، إذ إنه سيتم طرح الأسهم أمام الأفراد، بينما يتم طرح السندات أمام الشركات والمؤسسات، مع وضع الضمانات اللازمة لتحقيق الهوية المصرية للمشروع بنسبة 100%.

وأعرب مميش عن أمله أن تكون بداية الاكتتاب في أسهم المشروع مع بدء العام الدراسي، حيث يتم طرح الأسهم أمام طلاب المدارس والجامعات لشراء الأسهم في هذا المشروع القومي الذي سيحقق نقلة نوعية لقناة السويس عالمياً، ويعد علامة بارزة على خريطة المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر خلال المرحلة المقبلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحول تسمية التحالف الفائز بتنفيذ المشروع، أكد مميش في تصريحاته أنه سيتم الكشف عن اسم التحالف بعد غد، بعد أن اكتملت الجوانب القانونية للعقود، وانتهى مجلس الدولة من مراجعتها، وكذلك أصدر الأمن القومي موافقته، وكذا بيت الخبرة الفرنسي.

وقال: إن الحكومة اشترطت على التحالف طرح المشروع للحوار المجتمعي مع الشباب ورجال الأعمال والمسؤولين قبل البدء في التنفيذ لتوضيح رؤية مصر في تنفيذ هذا المشروع العملاق والأبعاد التنموية والخدمية له.

وأكد الفريق مميش، أن المشروع سيفتح آفاقا واسعة أمام التنمية ليس فقط في إقليم القناة بل في مصر كلها لما يتضمنه من مشروعات وفرص استثمارية كبيرة تستقطب المستثمرين وتتيح أمام الشباب فرصاً كبيرة في العمل.

