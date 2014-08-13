نمو الناتج الصناعي في الصين 9% خلال يوليو

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم الأربعاء، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع تسعة بالمئة على أساس سنوي في يوليو متمشيا مع التوقعات بينما قفزت مبيعات التجزئة 12.2 بالمئة لتقل قليلاً عن النسبة المتوقعة.

وقال المكتب إن الاستثمار في الأصول الثابتة وهو محرك مهم للنشاط الاقتصادي ارتفع 17 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام ليأتي أيضا دون التوقعات.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج الصناعي تسعة بالمئة ومبيعات التجزئة 12.4 بالمئة. وكان من المتوقع للاستثمار في الأصول الثابتة أن يرتفع 17.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو.

وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا ليصل إلى 7.4 بالمئة في الربع الأول من 2014 لكنه ارتفع مجددا إلى 7.5 بالمئة في الربع الثاني بفضل مجموعة من الإجراءات التحفيزية الحكومية.

ويرى بعض الاقتصاديين أن الحاجة قد تستدعي اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز للحفاظ على التعافي وتعويض أثر تباطؤ السوق العقارية.