السعودية: ارتفاع تكلفة المعيشة 2.6% في يوليو

سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يوليو 2014 مقارنة بنظيره من العام السابق 2013 ارتفاعا بنسبة 2.6% وذلك بسبب عدد من التطورات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة.

وأوضح التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن عددا من الأقسام شهدت ارتفاعا تصدرها قسم الترويح والثقافة الذي ارتفع بنسبة 10.4%، متأثرا بالارتفاع الذي سجلته المجموعات الست المكـونـة له ومن أبرزها مجموعة السلع الأخرى المعدة للترفيه والثقافة بنسـبة 18.7%، مجموعة عروض العطلات والسياحة بنسبة 17.2%، ومجموعة خدمات ترفيهية وثقافية بنسبة 10.1%.

كما شهد قسم التبغ ارتفاعا بنسبة 7.3% متأثرا بالارتفاع الذي سجلته مجموعة التبغ المكونة له بنسبة 7.3%، فيما حقق قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفاعا بنسبة 4.2%، متأثرا بالارتفاع الذي سجلته 4 من المجموعات الست المكونـة له ومن أبرزها مجمـوعة سلع وخدمات لصيانة المنزل بنسبة 11.3%، ومجموعة المنسوجات المنزلية بنسبة 6.9%، وفي مقابل ذلك سجلت مجموعتان انخفاضا فـي أرقـامهـا القياسية وهما مجموعة أدوات منزلية بنسبة 1.2%، ومجموعة الأثاث والسجاد بنسـبة 1.0%.

وشهد قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 3.7% متأثرا بالارتفاع الذي سجلته 3 من المجموعات الأربع المكونة له ومن أبرزها مجموعة التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 6.6% ومجموعة التعليم الثانوي والمتوسط بنسبة 3.7% ومقابل ذلك سجلت مجموعة واحـدة انخفاضا فـي أرقـامهـا القياسية وهي مجموعة التعليم العالي بنسبة 4.2%.