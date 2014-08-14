انخفاض غير متوقع للناتج الصناعي بمنطقة اليورو

أظهرت بيانات اقتصادية يوم أمس الأربعاء، أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو انكمش على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في يونيو لتضعف الآمال بتعاف أقوى للاقتصاد في وقت بدأ فيه الصراع بالعراق وأوكرانيا وغزة يؤثر على المنطقة.

وانخفض إنتاج المصانع في منطقة اليورو 0.3 بالمئة على أساس شهري في يونيو بعد تراجعه 1.1 بالمئة في مايو مقابل توقعات في السوق لارتفاعه 0.3 بالمئة.

واستقر الإنتاج مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عقب ارتفاعه 0.6 بالمئة بعد تعديله بالزيادة في مايو بينما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة سنوية نسبتها 0.1 بالمئة في يونيو. وهذه أقل قراءة سنوية منذ أغسطس 2013.

ويرجع الانخفاض الشهري إلى هبوط نسبته 1.9 بالمئة في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة متراجعا بذلك للشهر الثاني على التوالي وانخفاض بنسبة 0.7 بالمئة في إنتاج الطاقة الذي ارتفع في الأشهر الثلاثة السابقة.

ويواجه تعافي اقتصاد منطقة اليورو الذي تبلغ قيمته 9.6 تريليون يورو صعوبات بعد عام من خروجه من دائرة الركود متأثرا بارتفاع البطالة وتباطؤ الإصلاح وتداعيات الصراع في أوكرانيا وغزة والعراق.