6 مليارات دولار ينفقها الخليجيون على المدارس الخاصة

أكثر من 6 مليارات دولار أنفقها أولياء الأمور في دول الخليج على تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة ـ القطاع التعليمي الخاص ـ بحسب ما ذكر تقرير حول التعليم الخاص.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية، أشار تقرير لمجموعة الاستشارات الخاصة بالمدارس الدولية إلى أن منطقة الخليج تعتبر ثاني أسرع سوق في العالم من حيث نمو التعليم الخاص.

وبيَّن التقرير أن هناك نحو 982 مدرسة دولية موجودة بالفعل في الخليج، وهو عدد مرشح للزيادة بشكل سنوي. وأوضح أنه في الكويت وحدها 80 مدرسة وتضم 90 ألف طالب. في ما تأتي الإمارات على رأس دول المنطقة وتضم 439 مدرسة، بعد أن كان عددها 433 مدرسة في الربع الأول من العام الجاري.

وتضم السعودية 195 مدرسة، وقطر 130 مدرسة، لكن هذا العدد مرشح للزيادة بعد أن وافق مجلس التعليم العالي القطري على الترخيص لـ26 مدرسة جديدة.

إلى ذلك، توقع تقرير لمؤسسة أبحاث "ألباين كابيتال" زيادة الطلب على المدارس الدولية في الخليج. مشيرا إلى أن زيادة عدد الوافدين يلعب دورا في بروز مدارس خاصة جديدة في المنطقة، مضيفا أن ذلك شجع العديد من المدارس الدولية لإنشاء فروع لنفسها في المنطقة أو الدخول في شراكات مع المعاهد الخاصة.

وبحسب دراسات سابقة، فمن المتوقع أن يصل عدد الطلاب الاجمالي من المواطنين والوافدين إلى 13.7 مليونا بحلول عام 2020، وذلك تبعا لزيادة عدد السكان في المنطقة.