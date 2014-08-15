ارتفاع العجز التجاري للهند إلى 12.23 مليار دولار

أظهرت بيانات حكومية أن صادرات الهند زادت بنسبة 7.33 بالمئة في يوليو، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي مدعومة بانتعاش الطلب الخارجي.

وأشارت بيانات نشرتها وزارة التجارة والصناعة إلى أن صادرات الهند الشهر الماضي، بلغت 27.73 مليار دولار في حين زادت الواردات 4.25 بالمئة إلى 39.96 مليار دولار، مما أوجد عجزاً تجارياً بلغ 12.23 مليار دولار ارتفاعا من 11.76 مليار دولار في يونيو.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط الخام في يوليو زادت بنسبة 12.75 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.35 مليار دولار، في حين تراجعت وارداتها من الذهب 26.39 بالمئة إلى 1.81 مليار دولار.