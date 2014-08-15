محلب: شهادات استثمار قناة السويس بـ8.4 مليار دولار

قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد خطة لتمويل مشروع تطوير قناة السويس.

وأضاف محلب أن الخطة تتضمن أن تصدر البنوك المصرية شهادات استثمار تسمى "شهادات استثمار قناة السويس" مدتها خمس سنوات، وبفائدة سنوية12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر.

وقال محلب "الرئيس اعتمد اليوم خطة وطنية.. لتمويل مشروع قناة السويس.. سيكون هناك شهادات استثمار تسمى شهادات استثمار قناة السويس.. كل مصري ممكن يتملكها."

وأعلنت مصر هذا الشهر خططا لبناء "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية عن محلب قوله إن المشروع سيتكلف 60 مليار جنيه مصري (8.4 مليار دولار)، وأن شهادات الاستثمار ستصدر في غضون أسبوع.