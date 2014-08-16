السعودية: الإطاحة بـ865 ألف عامل مخالف بـ10 أشهر

سقط أكثر من 865 ألف مخالف لقوانين الإقامة في أيدي الجهات الأمنية في السعودية مؤخراً، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية.

وبحسب صحيفة الرياض، فقد واصلت الحملة الأمنية لمخالفي نظام الإقامة والعمل ملاحقتها للمخالفين للشهر العاشر على التوالي، وتمكنت من الإطاحة بأكثر من 865 ألفاً من المخالفين في أنحاء المملكة في إنجاز أمني جديد يؤكد مدى جزالة الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية بمعاونة عدد من قطاعات الدولة في خناقها للمخالفين الذين تساقطوا بالآلاف منذ بدء الحملة.

إلى ذلك بلغ إجمالي من تم ترحيلهم من مخالفي نظام الإقامة أكثر من 597696 مخالفاً ومخالفة من مختلف الجنسيات والأعمار عبر منافذ المملكة الجوية والبرية. فيما يستكمل أكثر 14539 مخالفاً إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء.

في الجانب الآخر صدت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات التسلل التي اعترضها رجالها المتواجدون على حدود المملكة إذ بلغت الأعداد 244449 من المخالفين والمخالفات وذلك عبر الإمكانات والأجهزة المتقدمة التي تستعين بها مديرية حرس الحدود واليقظة الأمنية العالية لأفرادها.

يذكر أن السعودية بدأت قبل أكثر من عامين حملات تصحيحية لقانون العمل، والعمالة التي تعمل في السعودية رغم انتهاء مدة الإقامة القانونية أو تصريح العمل.