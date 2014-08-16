القلعة المصرية تقلص خسائرها ومشاريع عملاقة تبدأ 2016

أظهرت أول نتائج أعمال مجمعة لشركة القلعة المصرية الاستثمارية نمو الإيرادات ومجمل الأرباح في الربع الأول، لكن الشركة سجلت صافي خسارة بسبب ارتفاع المصروفات في عمليات متوقفة بعدد من الشركات التابعة لها.

وفي أول ميزانية لها بأسلوب التجميع الكامل وليس حقوق الأقلية، بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة لها، أعلنت الشركة أنها حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 14 بالمئة وزاد مجمل الربح خلال الربع الأول بنحو 46 بالمئة، كما زادت الأصول 3.8 بالمئة إلى 31.2 مليار جنيه(4.4 مليار دولار).

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 مليار دولار وتركز في العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والإسمنت والإنشاءات.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 231.9 مليون جنيه "بزيادة سنوية سبعة بالمئة." وعزت الشركة الخسارة إلى "ارتفاع المصروفات المرتبطة بالعمليات المتوقفة في شركة إيزاكو وشركة العجيزي والمصريين وإنجوي ومامز فودز إلى جانب عدد من المشروعات غير الرئيسية. نتوقع تلافي هذا التأثير بصورة كلية أو جزئية وقت التخارج من تلك المشروعات."

وأوضحت الشركة في البيان أن أرقام المقارنة في صافي الخسارة والإيرادات ومجمع الربح للربع الأول من 2013 هي أرقام افتراضية، لأن النتائج المجمعة حينها كانت على حقوق الأقلية وليس التجميع بالكامل، وتملك القلعة حالياً نحو 19 صندوقا قطاعياً متخصصاً تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالاً صناعياً متنوعاً في 15 دولة في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تبدأ القلعة تشغيل عدد من المشروعات في2016 مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير ومصنع جلفا بالجزائر ومشروع مشرق للبترول الخاص ببناء وتشغيل أول محطة لتخزين وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن في محور قناة السويس. وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام2010 لأسباب منها التقلبات الاقتصادية في المنطقة العربية، ولكنها بدأت مؤخرا في تقليص خسائرها بشكل كبير.