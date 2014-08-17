سار: شاحنة تتجاوز السياج وتعلق على الخط الحديدي

أوضح قسم العلاقات العامة والإعلام بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن قيام سائق شاحنة بتجاوز السياج لحرم مسار الخط الحديدي في الكهفة، بمنطقة حائل ومحاولة عبور السكة صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى تعلق عجلات الشاحنة حيث قامت إحدى فرق الأمن التابعة للشركة بمباشرة موقع الحادث وإيقاف سائق الشاحنة والاتصال بالدوريات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة الواقعة.

ومن ثم قام فريق الصيانة التابع لسار بإبعاد الشاحنة العالقة عن مسار السكة.

بدوره صرح المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالشركة سليمان بن عبدالله الخويطر بقوله: "لم يتعرض أحد للأذى ولم تكن هناك خسائر للحادثة، لكن مثل هذه التجاوزات غير المسؤولة تعرض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر كما أنها تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون".

كما نوه على أهمية استخدام الجسور التي أنشأتها الشركة لعبور السكة، وحذر من تجاوز السياج الحديدي الذي وضعته الشركة؛ حفاظاً على سلامة الجميع مهيباً بالجميع توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من حرم السكة.

