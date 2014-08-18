السعودية.. إنهاء مناقصة 6 قطارات جديدة خلال أسبوعين

أكد الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، محمد السويكت، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إعلان الفائز بمناقصة إنشاء 6 قطارات سريعة ستنضم إلى أسطول المؤسسة من القطارات الحديثة العاملة على الخط الحالي بين الدمام والرياض.

ويبلغ عدد هذه القطارات 12 قطاراً، من بينها الأربعة الجديدة التي ستتسلمها المؤسسة تباعاً في فبراير المقبل، لتصل بذلك إلى 18 قطاراً سريعاً، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.

وأوضح السويكت أن "المؤسسة" عازمة على تنفيذ محطة للركاب في بلدة حرض بخدماتها كافة كمرحلة أولى يتم تسيير الرحلات إليها من محطة الهفوف، وكذلك تفعيل محطة الخرج كمرحلة ثانية، إذ تم تأهيلها لتبدأ في استقبال الرحلات، وذلك بعد أن يتم استكمال وتأمين ازدواج الخطوط الحديدية الرابطة بينهما، وتأمين مسار القطارات بالسياج الحديدي أو الجسور في بعض المناطق، والذي من شأنه تأمين حركة انتقال القطارات إضافة إلى المواطنين في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.

وتوقع السويكت الانتهاء من مشروع محطة حرض للركاب بعد عامين، في حين ستتمكن محطة الخرج من استقبال الرحلات بعد ثلاثة أعوام. وقال: "نسعى إلى الاستفادة من الخطوط المخصصة لنقل البضائع بازدواجها وخدمة الأهالي من خلال رحلات القطار، وهذا مهم جداً للاقتصاد الوطني، وكذلك لسلامة مستخدمي الطريق من حوادث السير، سواء للشاحنات التي تنقل البضائع أم المسافرين الذين يمكنهم الاستفادة من القطار".

وأشار السويكت إلى أنه يتم حالياً نقل البضائع إلى حرض، مبيناً إمكانية الاستفادة من الخط الحديدي الخاص بنقل البضائع بعد ازدواجه في تأمين الخط الخاص بنقل الركاب.