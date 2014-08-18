تراجع استثمارات الأجانب في الصين للمرة الأولى

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين للمرة الأولى في 17 شهراً في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفعل قيام شركات من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة بخفض الإنفاق على قطاع الصناعة.

وقالت وزارة التجارة إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بين يناير ويوليو، نزل 0.4 بالمئة، وهو أول انخفاض منذ فبراير 2013.

وفي يوليو فقط، أظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بلغ 7.8 مليار دولار وهو الأقل في عامين.

ولم تذكر الحكومة سبباً لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي في الصين مرة أخرى على ما يبدو، بعد أن سجل قفزة في يونيو.

لكنها قالت إن الهبوط لا يرجع إلى التحقيقات التي تجريها مع شركات أجنبية بسبب ممارسات احتكارية محتملة، وشملت شركات صناعة السيارات في الفترة الأخيرة.