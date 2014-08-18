مصر تعلن تحالف تنفيذ مخطط قناة السويس الجديدة غداً

من المقرر أن تعلن مصر، غداً الثلاثاء، التحالف الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع قناة السويس الجديدة، وذلك في مؤتمر صحافي بمحافظة الإسماعيلية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن اللجنة الوزارية الخاصة بمشروع محور تنمية قناة السويس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، ستعلن غداً الثلاثاء، اسم التحالف الفائز بإعداد المخطط العام للمشروع.

وقال مميش في تصريحات صحافية، إن الشركات العاملة في مشروع محور تنمية قناة السويس شركات عالمية كبرى، لضمان تحقيق المواصفات الدولية في المشروعات المنفذة، على عكس مشروع "قناة السويس الجديدة" والذي يقام وينفذ بشركات وعمالة مصرية خالصة.

وأوضح مميش أن هناك 7 من خبراء القانون قاموا بوضع مسودة لمشروع قانون محور تنمية قناة السويس، تم تقديمها لوزارة العدل لتلافي الأخطاء والمعوقات القانونية.

وأشار إلى أن البنك الدولي رشح مكتب خبرة فرنسيا عالميا، ليقوم بعملية اختيار التحالف الفائز من 14 تحالفا تقدموا لتخطيط المشروع، وأن الأمن القومي وافق على التحالف، كما تم إعداد العقد مع التحالف الفائز، وجارٍ الإعلان عن اسمه فور موافقة هيئة مجلس الدولة ببنود العقد بين الحكومة المصرية والتحالف المقرر.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنه مميش في يناير الماضي، من المقرر أن يقدم التحالف الفائز خلال 6 أشهر المخطط العام للمشروع، ليتم طرحه للحوار المجتمعي لمدة شهرين، ويبدأ بعدها طرح الأعمال المدنية، وبعدها تبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية وتلقي عروض الشركات والتوكيلات والتعاقد على تنفيذ المشروعات التي يرسى عليها الاختيار طبقا للمخطط العام.

ومن المتوقع أن يفوز تحالف دار الهندسة بفرعيها السعودي والمصري للقيام بأعمال تخطيط مشروع المحور، وهو التحالف الذي وقع عليه الاختيار من قبل اللجنة المشكلة ومكتب الخبرة الفرنسي.