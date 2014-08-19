روسيا تبحث عن سبل لتخفيف أثر حظر واردات غذائية

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب رئيس وزراء البلاد أركادي دفوركوفيتش قوله إن روسيا ستسمح باستيراد الأغذية من جارتيها روسيا البيضاء وقازاخستان والمصنوعة من المواد الخام الغربية الواقعة تحت طائلة الحظر الذي فرضته موسكو.

وفي الأسبوع الماضي حظرت روسيا استيراد جميع منتجات اللحوم والأسماك والألبان والفاكهة والخضراوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وكندا وأستراليا لمدة عام؛ رداً على عقوبات غربية فرضت على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

ورغم ذلك فتواجه الحكومة الروسية صعوبات للسيطرة على ارتفاع الأسعار حيث كانت الواردات تلبي نحو 50 في المئة من الاستهلاك المحلي للأسماك والحليب ولحوم الأبقار والجبن.