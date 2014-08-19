شركة تركية ترسل سفينة توليد كهرباء إلى غزة

تنوي كارادينيز هولدنج التركية لصناعة السفن، إرسال سفينة لتوليد الكهرباء إلى غزة لإمداد القطاع الذي يعاني من تداعيات حملة قصف إسرائيلي بدأت في الثامن من يوليو.

وأعلنت كارادينيز خططها، اليوم الثلاثاء، بعد فترة وجيزة من قول وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، إن سفينة كهرباء - أو محطة توليد عائمة - سترسل فور تطوير مرافق ميناء غزة.

وقال يلدز خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة بعد اجتماع مع وزير الطاقة الفلسطيني عمر كتانة "أجرى الفلسطينيون اتصالات مع الإسرائيليين بخصوص إرسال المنصة، ولم يكن هناك أي رد فعل سلبي من الجانب الإسرائيلي".

ودمر القصف الإسرائيلي جزءا كبيرا من البنية التحتية الهشة في غزة، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية.

وقالت كارادينيز في بيان إلى رويترز، إنها تلقت طلبا من السلطات الفلسطينية، وإنها سترسل السفينة في غضون 120 يوما فور الحصول على الموافقات الضرورية.

والشركة التي مقرها اسطنبول هي الوحيدة في العالم التي تنتج محطات كهرباء عائمة ذاتية الدفع، وتعمل بالفعل في العراق ولبنان. ويتألف أسطول الشركة من سبع سفن قدرتها الإجمالية 1200 ميغاوات.

ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة من انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وكثيرا ما يؤدي نقص الوقود إلى غلق محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع لأسابيع.