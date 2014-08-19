مسؤول: مشروع قناة السويس ليس له علاقة بقطع الكهرباء

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانقطاع المستمر في الكهرباء أمس الاثنين، وربط الانقطاع بأن الوقود الذي يتم توليد الكهرباء به يذهب لتشغيل معدات الحفر لمشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما سبب تفاقم أزمة الكهرباء مؤخراً.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبدالعزيز، في بيان اليوم، إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وأكد أن توفير احتياجات المشروع القومي الجديد من السولار ليس له علاقة أو تأثير بأي شكل على الكميات التي يتم توريدها من السولار لمحطات الكهرباء، لافتاً إلى أن مخزون السولار حالياً متوافر وآمن تماماً، ويقوم قطاع البترول بتوفير جميع احتياجات القطاعات المستهلكة للسولار، ومن ضمنها محطات الكهرباء التي تستخدم الغاز والمازوت بجانبه لتوليد الكهرباء، وأن هناك انتظاماً فى إنتاجه من معامل التكرير المصرية، بالإضافة إلى انتظام وصول الشحنات المستوردة من الخارج لاستكمال باقي احتياجات البلاد.