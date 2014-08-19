مصر تعلن فوز تحالف سعودي مصري بعقد مخطط قناة السويس

أعلنت الحكومة المصرية منذ قليل فوز دار الهندسة "شاعر ومشاركوه"، بوضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في مؤتمر صحافي عقد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، إن التحالفات التي تقدمت للمنافسة في وضع المخطط العام لمشروع قناة السويس الجديدة، وصلت إلى 46 تحالفا، تم استبعاد نحو 40 تخالفا منها من خلال الفحص الفني، وتم العمل على دراسة ما تقدم بها نحو 13 تحالفا بعد تخلف أحد التحالفات عن شراء كراسة الشروط.

وأوضح مميش أنه تمت الاستعانة بالبنك الدولي في ترشيح تحالفات دولية لوضع المخطط العام للمشروع، ولكن تبين أن دار الهندسة "شاعر ومشاركوه"، بفرعيه في مصر وخارجها هو أفضل التحالفات من الناحية الفنية والمالية، وقد تم الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بعمل هذا التحالف في منطقة قناة السويس.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" أن التحالف الاستشاري الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس يضم تحالف شركتي "دار الهندسة" بفرعيها السعودي والمصري، بعد أن حصل هذا التحالف على أعلى تقييم بين الشركات المتنافسة، ووصل إلى 86%، ليتفوق على عدد من التحالفات العالمية، أبرزها تحالف الإدارة العامة للاستشارات الهندسية بشركة المقاولون العرب، وتحالف محرم بخوم مع المجموعة الدولية.

وأوضحت المصادر أن التحالف الفائز الذي تم الإعلان عنه قبل قليل، تولى تنفيذ مشروع مماثل في المملكة العربية السعودية، وتقدم بأقل أسعار لإعداد المخطط العام للمحور، كما أن عدداً من المكاتب الاستشارية المتنافسة على المشروع تقدمت بمذكرات احتجاج لدى مجلس إدارة هيئة قناة السويس بسبب مشاركة التحالف المصري - السعودي، حيث تولى إعداد مخطط سابق لمشروع مماثل في المملكة.