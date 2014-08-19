موقع عربي جديد يسهل إيجاد فرص عمل مناسبة

كثيرة هي المواقع التي يمكن للمستخدمين البحث فيها عن فرص العمل، حيث يوفر بعضها فرص عمل في جميع أنحاء العالم، وبعضها الآخر فرص عمل في أماكن محددة فقط.

ويمكن للمستخدمين في الوطن العربي تجربة موقع http://www.jobzella.com/ar الذي يوفر دليلا لإيجاد فرص العمل في البلدان العربية مع إمكانية توفير فرص عمل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك يوفر الموقع دورات وشهادات تعليمية.

بعد الدخول إلى الموقع يمكن للمستخدم إنشاء حساب مجاني أو تسجيل الدخول باستخدام حسابه في "لينكد إن"، كما يمكن استعراض فرص العمل حسب التخصص، البلد، الشركة، وكذلك الأمر بالنسبة للبحث عن الشركات.