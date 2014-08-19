93.57 ألف ريال نصيب السعودي من الناتج المحلي في 2013

كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن وصول نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 إلى 93.57 ألف ريال.

وذكرت المصلحة في أحدث إحصاءاتها أن إجمالي عدد سكان المملكة 29.99 مليون نسمة، وعدد السكان السعوديين 20.2 مليون فرد، فيما تصل الكثافة السكانية في عام 2013 نحو 15 فردا لكل كيلومتر، ومعدل نمو السكان السعوديين 2.15%.

وبحسب التقرير، فإن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغ 58.9%، ونسبة نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة 5.97%، ونسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات 23.57%.

وشهدت السعودية نمو الواردات السلعية العام الماضي 8.09%، ومساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 51.79%.

وبلغ التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة أو التضخم لعام 2013 نحو 3.5%، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديين في 2014 نحو 11.8%.

ورصد التقرير وصول معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسعوديين في عام 2014 ما نسبته 41.1%.