هدف: 3 ملايين ريال جوائز للسعوديين في القطاع الخاص

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل، عن رصد الصندوق لـمبلغ 2.94 مليون ريال كقيمة إجمالية للنسخة الثانية من "جائزة الإصرار" التي تهدف لتحفيز الشباب السعودي على إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.

وأعلن عن فتح أبواب التسجيل بالجائزة ابتداءً من اليوم وحتى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح آل معيقل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الصندوق بالرياض للإعلان عن الجائزة، أن الغرض من تقديم "هدف" لهذه الجائزة يتمثل في إيجاد بيئة تنافسية حقيقية بين الشباب من كلا الجنسين ممن يبحثون عن فرص وظيفية في القطاع الخاص، وتشجيعهم على خوض غمار الفرص المتاحة في ميدان العمل، وتخطي ما قد يواجههم من صعوبات.

وبين أن الجائزة التي تعد إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية تأتي هذا العام بفرعيها ( الإصرار.. الموسم الثاني ) و(تحدّي الإصرار) وتستهدف رواد الأعمال والموظفين من أصحاب قصص الإصرار والنجاح ممن بذلوا الجهود والمساعي في البحث عن عمل، وإقامة مشروعاتهم الخاصة بإصرارهم المتواصل، ولعرض تجاربهم لتحفيز وإلهام نظرائهم من الشباب، مؤكداً أن الإصرار والعزيمة يشكلان المكون الأساسي للنجاح، وهذا ما تسعى الجائزة لإبرازه.

وتسعى جائزة الإصرار الموسم الثاني إلى اجتذاب قصص إصرار واقعية خاضها شباب سعوديون من الجنسين، وتقديمها بأسلوب شيق يلهم نظراءهم من الشباب، حيث يقوم المتنافس بالمشاركة بقصة إصرار أو ترشيح قصة.

وفي وقت لاحق تقوم لجنة التصفيات باختيار أفضل 150 قصة، يحصل فيها المتسابقون الفائزون مرحلياً على جوائز مادية يصل مجموعها إلى 1.5 مليون ريال، بواقع 10 آلاف ريال لكل مرشح - بالتساوي على فئتي الموظفين ورواد الأعمال ولكلا الجنسين، كما سيخضعون للمقابلة الشخصية لكي يتم تصفية العدد إلى 12 مُرشحاً للمرحلة النصف نهائية، من أجل التنافس على المراكز الثلاثة الأولى التي قُدرت قيمة جوائزها بمبلغ 660 ألف ريال سعودي.

