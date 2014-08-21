السعودية ومصر تتفقان على تسهيل التبادل التجاري

وقعت السعودية ومصر اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد الدكتور فوزي حكيم، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة السعودية حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية، بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات والتسهيلات التي ستسهم بلا شك في زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر.

من جهته، قال الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن توقيع الاتفاقيتين جاء في إطار زيارة وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي استمرت لمدة 4 أيام ضمن برنامج التعاون المشترك الذي يتم تنفيذه بين هيئتي المواصفات بين البلدين.