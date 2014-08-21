صادرات السيارات البريطانية تقفز لمستويات قياسية

أظهرت صادرات بريطانيا من السيارات أفضل أداء على الإطلاق لشهر يوليو مع ارتفاع الإنتاج حوالي 3%، على أساس سنوي بفضل طرز جديدة ومبيعات قوية من السيارات الفاخرة.

وقال اتحاد مصنعي وتجار السيارات الذي يحتفظ بسجلات ترجع الى عقد العشرينات من القرن الماضي إن بريطانيا صنعت حوالي 103 آلاف سيارة للتصدير وهو أعلى مستوى على الإطلاق لشهر يوليو.

ومع حساب السيارات المصنعة للسوق المحلي فإن الإنتاج وصل الى 132570 سيارة وهو أعلى مستوى لشهر يوليو منذ العام 2004، وبزيادة قدرها 2.8%، عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وشهد إنتاج بريطانيا من السيارات نموا مطردا على مدى السنوات الماضية ويتوقع الاتحاد أن يتجاوز أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في العام 1972 والبالغ 1.2 مليون سيارة بحلول 2017.

وزادت نسبة السيارات المصنعة في بريطانيا والتي جرى تصديرها الى الخارج بشكل مطرد أيضا من مستوى منخفض بلغ 1 إلى 5 في منتصف عقد الثمانينات الى نسبة بلغت 4 إلى 5 العام الماضي.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاءات فإن العجر في تجارة بريطانيا للسيارات في الربع الثاني من هذا العام انكمش الى 277 مليون جنيه استرليني (461 مليون دولار) من 317 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.