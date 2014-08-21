مصر تطلق مشروعاً عملاقاً لتنمية الساحل الشمالي

أطلقت مصر مشروعا قوميا ثالثا ضمن سلسلة مشروعاتها الأخيرة بطرح مشروع المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.

ويمثل المخطط الجديد للساحل الشمالي المشروع القومي الثالث بعد مشروعي قناة السويس الجديدة، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية.

وناقش رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وزيري الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة التخطيط العمراني، التصورات المقترحة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، ومخطط إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

وقال إن منطقة الساحل الشمالي تعد "مستقبل التنمية لمصر"، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كلم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كلم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كلم مربع.

ويعول على منطقة الساحل الشمالي لاستيعاب جزء كبير من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال الـ40 عاماً المقبلة، ويقدر بحوالي 34 مليون نسمة.