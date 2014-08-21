مصر تعتزم إنشاء مركز مالي عالمي في محور قناة السويس

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور خالد حنفي أن منطقة محور قناة السويس ستشهد إقامة أكبر مركز تجاري ومالي عالمي، بالإضافة إلى إنشاء مدينة للسياحة والتسوق بالقرب من مدينة بورسعيد ستسهم في توفير ملايين من فرص العمل.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية للقمح والحبوب، وذلك بالتنسيق مع البورصة السلعية الأكبر في العالم بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيقوم بزيارتها خلال الأسبوع المقبل في إطار جولة يتم خلالها التعاقد على إقامة 164 صومعة للقمح بدلا من الشون الترابية بالاتفاق مع شركة بلومبرج الأمريكية بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتم الانتهاء منها في مارس المقبل وقبل بدء موسم حصاد القمح، وهناك ضغوط على الشركة الأمريكية التي نتفاوض معها منذ 3 أشهر لإنهاء المشروع في الموعد الذي حدده الرئيس، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ولفت إلى أنه سيتم بجوار هذه البورصة إنشاء الصوامع العملاقة لتخزين هذه الأقماح بطاقة تخزينية تصل لنحو 300 ألف لتيسر صفقات بيع وشراء الاقماح كما سيتم إنشاء مخازن عملاقة للسكر ومصانع للتكرير في المنطقة باعتبار أن مصر من أكبر 10 مستوردين ومستهلكين للسكر على المستوى العالمي، لذلك نسعى لاستقبال السكر غير المكرر المزروع في البرازيل ويتم تكريره وإعادة تصديره للدول الإفريقية، خاصة دول الكوميسا التي نرتبط معها باتفاقية تجارة حرة.

وقال الوزير، إن تجهيز المنطقة التجارية العالمية على محور قناة السويس لخدمة الأسواق والتجمعات الاقتصادية العالمية التي ترتبط بمصر باتفاقيات تجارية حرة ويصل عدد سكانها الى نحو 1.6 مليار مستهلك، لذلك يتم التخطيط لإنشاء صوامع تستوعب هذه الأسواق، وليس فقط السوق المصرية.