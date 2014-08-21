نمو صادرات السلع السعودية 15% خلال يونيو

شهدت صادرات السعودية السلعية غير البترولية لشهر يونيو 2014، ارتفاعا في قيمتها بلغت 18676 مليون ريال بنسبة نمو 14.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت قيمة الواردات 51457 مليون ريال، بانخفاض عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.2%.

وكشف تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه، عن تصدر اللدائن والمطاط ومصنوعاتها لقائمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال شهر يونيو بنسبة 33.42% وبقيمة بلغت 6241 مليون ريال، تلتها صادرات منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها بنسبة 31.26% بقيمة بلغت 5839 مليون ريال.

وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 1862 مليون ريال، مسجلة نسبة 9.97% من إجمالي قيمة الصادرات.

وارتفعت قيمة واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 25.69% من إجمالي قيمة الواردات.

وبلغت 13217 مليون ريال، بينما احتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 8208 مليون ريال وبنسبة بلغت 15.95%، في حين جاءت واردات المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 6885 مليون ريال وبنسبة 13.38%.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة ما نسبته 13.2% من إجمالي قيمة الصادرات، تلتها الصين بنسبة 12.20%،، ثم سنغافورة بنسبة 6.67%.

كما تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للسلع غير البترولية بنسبة 14.53% من إجمالي الواردات، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بنسبة 11.68%، ثم ألمانيا بنسبة 8.45%.