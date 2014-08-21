"القسام" تحذر شركات الطيران من التوجه إلى تل أبيب

حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب بعد تجدد المواجهات في قطاع غزة ومحاولة اغتيال القائد العام لهذه الكتائب.



وقال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام في خطاب متلفز "نحذر شركات الطيران العالمية من الوصول إلى مطار بن غوريون وعليها وقف رحلاتها منه وإليه ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد الخميس".



وكان مطار بن غوريون شكل هدفا لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد القطاع في 8 من يوليو الماضي.



وعلقت شركات الطيران الأميركية كلها وغالبية الشركات الاوروبية في أواخر يوليو الماضي رحلاتها المتجهة الى تل أبيب لعدة أيام خوفا على سلامة الركاب بعد سقوط صاروخ قرب المطار.



واعتبرت حماس ذلك "انتصارا كبيرا".



وواصل الفلسطينيون الرد بإطلاق صواريخ، ما دعا قبرص وسولفاكيا إلى تعليق رحلاتهما الجوية إلى تل أبيب تجنبا للصواريخ الفلسطينية.

وكان الفلسطينيون والإسرائيليون توصلوا مساء الاثنين إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 24 ساعة إضافية لاستكمال مباحثات غير مباشرة الهدف منها التوصل إلى هدنة دائمة، غير أن هذه المفاوضات توقفت الثلاثاء بعد مزاعم إسرائيلية بإطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل ردت عليها الدولة العبرية بغارات جوية على القطاع واستدعت وفدها المفاوض من القاهرة.