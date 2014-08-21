"هدف" السعودي: "ساند" ضمن برامج التكافل الاجتماعي

أكد مدير صندوق الموارد البشرية "هدف" أن برنامج "ساند" يعدّ من ضمن برامج التكافل الاجتماعي، مبينا أن الصندوق يقدم للمتعطلين عن عمل الدعم والتدريب والبحث عن وظيفة، مع تقديم إعادة التأهيل في وجود ذلك.

وأضاف إبراهيم آل معيقل، مدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف"، أن الصندوق لا يتقاضى مردودا ماديا مقابل منح المستفيدين من برنامج "ساند" التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إعانة مادية خلال تعطلهم عن العمل، عادا توجه برنامج ساند "صحيا وجيدا".

وقال آل معيقل إن الصندوق يشترك مع برنامج "ساند"، عبر إيجاد فرص وظيفية للمتعطلين عن عمل، وأن الدعم المادي يقدم خلال 12 شهرا، مفيدا أن جميع خدمات صندوق الموارد "مجانية"، وأن قيمة الاشتراك السنوي تذهب إلى صندوق الموارد البشرية لتغطية الموظف ماليا أثناء تعطله عن العمل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وكشف مدير صندوق الموارد البشرية عن أنه جرى دعم عدد من المنشآت في القطاع الخاص بمكافآت توظيفية وصلت قيمتها إلى 373 مليون دولار، أو ما يعادل 1.4 مليار ريال، خلال ستة أشهر منصرمة.