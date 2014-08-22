قريبا.. استقدام خبيرات للمحلات النسائية بالسعودية

كشف وكيل وزارة العمل السعودية المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن وزارة العمل سوف تصدر قرارا يسمح لمحلات المستلزمات النسائية، والمصانع، ومراكز رعاية الأطفال، والمشاغل النسائية وما في حكمها باستقدام خبيرات لتدريب الموظفات السعوديات، وكذلك السماح باستقدام عاملات نظافة.

وأشار التخيفي إلى أن القرار سيصدر قريبا، وسيكون نافذ التطبيق مباشرة، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تمنع وزارة العمل حاليا الاستقدام لتلك المنشآت، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح التخيفي أن عدد محلات بيع المستلزمات النسائية التي تم تأنيثها في المرحلة الأولى والثانية بلغ أكثر من 13 ألف محل، وتم توظيف أكثر من 65 ألف سعودية في تلك المحلات، مشيرا إلى أن وزارة العمل رصدت توظيفا وهميا لسعوديات في تلك المحلات كما تم رصد توظيف وافدات يقمن بالعمل نيابة عن موظفات سعوديات ويتقاسمن الراتب معهن، وستكون عقوبة الموظفة السعودية الحرمان من دعم صندوق الموارد البشرية في المرة الأولى لمدة ثلاث سنوات، وفي المرة الثانية حرمانها من الدعم لمدة خمس سنوات.

وحول دوام الموظفات السعوديات قال "إنه سيتم التجاوز عن عدم دوام الموظفات في الفترة الصباحية والظهيرة إذا وفر صاحب المنشأة الخدمة الذاتية" مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إعداد دليل خاص يحدد مهام وعمل كل جهة حكومية داخل مقرات عمل المستلزمات النسائية وهي: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أوضح أن هناك دعما ماليا للموظفين الجادين، وكذلك للمتدربين والمنشآت أيض، وهناك دعم إضافي للمتدربين والمنشآت.