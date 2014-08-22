مدن: 163 مليون متر حجم توسع المدن الصناعية بالسعودية

كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح الرشيد عن انطلاقة كبيرة وتوسع في المدن الصناعية مفيداً أن لديهم مساحة تقدر بـ 163 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وتشرف الهيئة على أكثر من 32 مدينة صناعية مؤكدا أن المدن القادمة ستفتح فرص وظائف للمواطنين.

جاء ذلك على هامش اجتماع هيئة المدن الصناعية مع أهالي مدينة العيون في مقر المدينة الصناعية في الأحساء، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وجاءت أبرز مطالب الأهالي نقل المصانع التي تنتج منها المواد الكيمياوية ومضرة بالبيئة والإنسان، وتغطية المصارف المكشوفة، وإيقاف تصريف المياه الملوثة عبر قنوات الري والصرف، وعمل سياج أخضر، وإيقاف مصنع تغليف الدواجن، وتأسيس شراكة مجتمعية لخدمة الأهالي ومنها في المجال الطبي.

وأضاف الرشيد "ناقشنا في الاجتماع متابعة مع الأهالي لبعض الخطوات التي اتخذتها الهيئة من أجل البيئة، وتسعى الهيئة لتركيب أجهزة قياس الانبعاثات لمعرفة مصدرها، وتعمل على مدار الساعة، وسوف يتم تركيبها في أقرب وقت".

وعن نقل المصانع قال "تعتبر محافظة الأحساء هي المنطقة الأولى التي توجد بها صناعية الأولى والثانية، وواحة مدن، وطريق سلوى".