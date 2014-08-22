مصر: 12 مهنة مطلوبة للعمل فوراً بمشروع قناة السويس

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، المصرية الدكتورة ناهد عشري، إن المهن المطلوبة للعمل فوراً بمشروع حفر قناة السويس الجديدة هي: سائق لودر، وسائق بلدوزر، وسائق حفار، وسائق قلاب، وسائق ناقل أتربة، وسائق محطات خلط الخرسانة، وسائق ماكينة هراس تراب، وسائق خلط خرسانة، وعامل ماكينة نيوجيرسي، وعامل إسفلت، ومشغل خلط إسمنت، وعامل تشغيل ماكينة خلط خرسانة.

وأضافت الوزيرة في بيان، أنه على الراغبين من هذه المهن في العمل التسجيل على البريد الإلكتروني للوزارة job_manpower@hotmail.com تنمية محور قناة السويس، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم التمكن من التسجيل، نظراً للإقبال الكثيف، يمكن التسجيل عن طريق الاتصال برقمي تلفون: 022610352- 01271267340 أو عن طريق التسليم باليد بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس- صلاح سالم - مدينة نصر.