نظام ساند وحماية العاطلين عن العمل

العمل التكافلي والتعاوني أساس دعا إليه ديننا الإسلامي وحثنا عليه لضمان مجتمع متماسك قادر على النهوض ومواجهة الأزمات . أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1435 تطبيق نظام ساند التأميني ضد التعطل عن العمل.

ان إقرار هذا النظام الذي طال انتظاره يأتي في ظل الدعم من قيادتنا لمصلحة المواطن أولاً وأخيراً كون الهدف منه التحفيز على التوطين وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم كما تشير إحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مليوناً ونصف المليون موظف ناهيك أن النظام سيكفل رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة بدلاً من دخوله في دائرة البطالة (وزير العمل).

نظام ساند للعاطلين عن العمل رأى النور مؤخراً بعد طول انتظار والأمر في حقيقته ليس كما تطرق اليه بعض كتاب الرأى عبرالصحف وما جرى ويجري تداوله عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فنظام ساند مغاير تماماً لما جرى نشره وتداوله وتشويهه ومعظم من انتقدوا نظام ساند لم يتمعنوا ويتفحصوا النظام ويعرفوا أبعاده فهو ليس صندوقاً لجباية الأموال وادخارها بل هو نظام تكافلي , هذا النظام تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على التجارب المماثلة والمعمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

نسبة الاشتراك في النظام هي 2% من الاجور يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة ويصرف التعويض بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية عن كل شهر من الاشهر الثلاثة الاولى بحد اعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال عن كل شهر من الاشهر الثلاثة الاولى و7500 ريال عن كل شهر يزيد عن ذلك. نظام ساند يحمي الموظف في حالة فصله وتركه العمل لأي سبب يصرف للموظف المفصول راتب شهري لمدة عام ويساعد النظام الموظف على التدريب اذا احتاج لعمل آخر , كل ما يدفعه الموظف 1% من مرتبه فاذا كان الموظف يتقاضى راتبا قدره 9000 ريال يدفع 90 ريالاً شهريا أو يبقى بدون مرتب باحث عن عمل أيهما افضل ؟ من المؤكد الاشتراك في النظام أفضل هذا هو النظام بكل بساطة.

• نقلاً عن المدينة

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