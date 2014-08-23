قبل إعادة هيكلة الكهرباء، كان قطاعا مبعثرا يتكون إما من شركات مناطقية، أو شركات عامة لكل مدينة، أو مؤسسة عامة (حكومية) للتشغيل في مناطق أخرى.

وبعد لملمة هذا القطاع تحت مظلة شركة واحدة ارتفع منسوب الخدمة، وقلت التكلفة، وأتذكر أن الموظف الذي كان يخدم 122 مشتركا عند تأسيس الشركة قفز ليخدم 199 مشتركا بعد بضع سنوات، وأن الموظف الذي كان يخدم طاقة بقدرة 3859 ميغاوات (ساعة) ارتفع نطاقه إلى 6551 ميغاوات (ساعة) وأن الموظف الذي كان يحمل على 8.8كم ارتفع حمله إلى 14 كم وهكذا.

لكن الهيكلة توقفت عند هذا الحد أفقيا ورأسيا وفقا لجينات الشركة وخلاياها الجذعية، وبالتالي فإن اقتصاديات التشغيل ظلت باهظة وخصوصا على الدولة بالدرجة الأولى.

منذ تأسيس الشركة ونحن نسمع عن قرب فصلها إلى ثلاث شركات قطاعية؛ واحدة للتوليد، وثانية للنقل، وثالثة للتوزيع، وأنه سوف يتم التخلص من المحطات القديمة ذات الكلفة العالية، ويتم الاعتماد على الإنتاج المزدوج للماء مع الكهرباء لتقليل التكلفة على الاثنين.. لكن كل هذا وغيره لم يتحقق إما بالمطلق، أو أنه تحقق ولكن بنسب متدنية جدا.

وكمثال على المسافة التي تفصلنا عن الآخرين في تقنيات تكاليف التوليد يتجاوز الاعتماد في المملكة على النفط 50 - 60% في عمليات التوليد في الوقت الذي لا تتجاوز هذه النسبة 1% فقط في أمريكا!!.

وفي حين يتم الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في فرنسا بنسبة 78% نجد أن إسهام هذه الطاقة أو الطاقة الشمسية أو المتجددة لم يتجاوز صفر % في المملكة.

• نقلاً عن عكاظ

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