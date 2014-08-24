ارتفاع الدين الخارجي لليمن إلى 7.4 مليار دولار

قال البنك المركزي اليمني إن الديون الخارجية للبلاد زادت نحو 114 مليون دولار في نهاية يونيو لتصل إلى 7.440 مليار دولار من 7.326 مليار دولار في مايو، فيما بلغ الدين الخارجي لليمن 7.178 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.

وقال البنك المركزي في تقرير صدر يوم أمس السبت إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ قدره 3.769 مليار دولار من بينها 2.051 مليار دولار لهيئة التنمية الدولية و830 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و449 مليونا لصندوق النقد العربي.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.614 مليار دولار من بينها 1.132 مليار دولار لروسيا و273 مليون دولار لليابان.

وجاءت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.533 مليار دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.344 مليار دولار و148 مليون دولار للصندوق الكويتي.

وأورد التقرير مديونية قدرها 522.6 مليون دولار لجهات لم يسمها.

وتشمل المديونية المستحقة على اليمن الرصيد القائم متضمناً متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.