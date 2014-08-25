ارتفاع صادرات مصر يخفض العجز التجاري 28% في مايو

أعلنت الحكومة المصرية اليوم، انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في بيان اليوم، تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 28.6% ليصل إلى 17.37 مليار جنيه تساوي 2.4 مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ العجز خلاله نحو 24.33 مليار جنيه تساوي نحو 3.4 مليار دولار.

وقال الجهاز إن قيمة الصادرات ارتفعت خلال شهر مايو الماضي بنسبة قدرها 7.6% لتبلغ 18.57 مليار جنيه تساوي نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 17.25 مليار جنيه تساوي 2.4 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع التي تصدرها مصر مثل الفواكه والبترول الخام واللدائن.

وذكر الجهاز وفقاً للبيانات الخاصة بالتجارة الخارجية والتي تصدر بشكل شهري، أن الواردات انخفضت بنسبة 13.6% حيث بلغت 35.93 مليار جنيه بما يعادل 5.03 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقابل 41.58 مليار جنيه تساوي نحو 5.82 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وربط الجهاز في تقريره بين انخفاض قيمة الواردات وتراجع أسعار بعض السلع مثل منتجات البترول والمواد الأولية من حديد وصلب والزيوت والشحوم والدهون.