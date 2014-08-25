توقع ارتفاع عائدات موسم الحج إلى 8.5 مليار دولار

توقعت دراسة نشرت الاثنين، أن تحقق السعودية عائدات تصل إلى 8.5 مليار دولار من موسم الحج هذا العام الذي من المنتظر أن يستقبل حوالي مليوني شخص.

وقالت الدراسة التي أعدتها غرفة التجارة في مكة أن عائدات موسم الحج المقبل سترتفع بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية.

وبنت الدراسة توقعاتها على أساس أن يؤدي 1,98 مليون حاج هذه الفريضة بينهم 1,38 مليون وافد من الخارج و600 ألف من داخل المملكة.

وبحسب الدراسة، فإن الحاج القادم من الخارج ينفق في المتوسط 17 ألفا و381 ريالا (4633 دولارا) فيما ينفق الحاج المقيم 4948 ريالا (1319 دولارا).

وتشمل هذه المصاريف السكن والأكل والشرب والهدايا والاتصالات.

وإضافة إلى الحج، تستقبل السعودية سنويا ملايين من القادمين لأداء مناسك العمرة.

وأدى ستة ملايين شخص مناسك العمرة خلال شهر رمضان الأخير.

