تطوير خط حديدي يربط الرياض بالدمام بـ123 مليون ريال

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ممثلة برئيسها العام المهندس محمد السويكت، اليوم، عقد تنفيذ المرحلة الأولى من تجديد الخط الحديدي (2) الخاص بنقل البضائع بين الدمام والرياض.

ويبلغ طول الخط 87.4 كلم، وبتكلفة إجمالية قاربت 123 مليون ريال، وستنفذه إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال السكك الحديدية.

وتهدف المؤسسة من هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخطوط الحديدية وتعزيز أحدث معايير السلامة في ظل نمو طلب استخدام النقل بالقطار من قبل القطاع الخاص، علاوة على رفع كفاءة الحمل المحوري ليصل إلى 32.5 طن مع مراعاة المواصفات الفنية لهذا المشروع.

وأكد المهندس السويكت حرص المؤسسة على زيادة حصة نقل البضائع بواسطة القطار والتخلي عن نقل الشاحنات، لافتا إلى العديد من المزايا التي سيعود بها المشروع على الاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهامه في التقليل من الحوادث على الطرق، والحد من تكاليف الصيانة على الطرق، وحماية للبيئة من ملوثات النقل بالشاحنات، عاداً القطار أكثر وسائل النقل البري أمانا.

وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على إنهاء وثائق طرح المرحلة الثانية من تجديد خط البضائع بين الدمام والرياض بطول 91 كلم، مؤكداً سعي المؤسسة لتلبية احتياجات عملائها، واستقطاب شركاء جدد مستقبلاً.

وعد رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي استعدت بها المؤسسة في رفع جاهزية وكفاءة الخطوط الحديدية، وكذلك أسطول النقل من العربات والقاطرات والتنظيمات الجديدة لتحقيق المعايير التي تم الاتفاق عليها للنقل بالقطارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي.