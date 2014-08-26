دراسة: السعودية تستورد 70% من احتياجاتها الغذائية

كشفت دراسات اقتصادية حديثة أن السعودية تستورد ما نسبته 70 في المائة من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها وجهةً استثمارية متميزة لروّاد قطاعات تجارة المواد الغذائية والزراعة.

وبينت الدراسات بأن تزايد نسبة فئة الشباب ضمن المجتمع السعودي يشكل حافزاً مهماً ودافعاً قوياً لنمو الطلب على المنتجات الغذائية المعبأة والمستوردة من الخارج.

ويقام "المعرض السعودي للأغذية الزراعية 2014" المعرض التجاري الدولي الحادي والعشرين للمنتجات الغذائية، في الفترة ما بين 7 إلى 10 سبتمبر المقبل، في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض" للوقوف على صناعة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، وفقا لصحيفة "المدينة".

وسيشهد المعرض استضافة كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاعات تجارة المواد الغذائية والزراعة.